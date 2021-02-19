19 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika: Başakşehir-Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı: Rakibe iki opsiyonumuz olacak

Abdullah Avcı: Rakibe iki opsiyonumuz olacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 26. haftasında oynanacak - maçı öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Avcı, "Rakiple ilgili iki opsiyonumuz olacak sahada bunları uygulamaya çalışacağız." dedi.

, 'in 26. haftasında oynanacak - maçı öncesi karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamaları;

"Güzel hikayeler, güzel anılar... Burası benim için güzelliklerle hatırlanacak. Bugün rakibiz, bu stada ilk kez rakip antrenör olarak geliyorum.

Rakipler ilgili iki türlü opsiyonumuz, tespit ettiklerimiz var. Oyunlar oynanır, sonuçlar alınır. Bazen kazanır, bazen kaybedersin ama geride bıraktığım hikayeler güzel olmalı. Ben buradan yine güzel hikayeyle ayrılmak istiyorum."





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