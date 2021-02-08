08 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme Yeni Malatyaspor'u seviyor!

Nwakaeme Yeni Malatyaspor'u seviyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.02.2021

'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, karşısında çıktığı 5 maçta 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

'un deplasmanındaki en büyük kozu Anthony Nwakaeme olacak. Bordomavili takımın yıldızı, Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını seviyor. 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılara karşı 5 defa forma giydi. Bu mücadelelerde 3 defa ağları havalandırmayı başardı. 1 de asisti bulunuyor. Nwakaeme bugün de 'nın en önemli hücum silahlarından biri olacak. Hem Djaniny'yi beslemeye çalışacak hem de sol kanattan meşhur çalımlarıyla içeri girerek kendisi gol arayacak. (Fotomaç)

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