Trabzonspor'da Nwakaeme Yeni Malatyaspor'u seviyor!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor karşısında çıktığı 5 maçta 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor deplasmanındaki en büyük kozu Anthony Nwakaeme olacak. Bordomavili takımın yıldızı, Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını seviyor. 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılara karşı 5 defa forma giydi. Bu mücadelelerde 3 defa ağları havalandırmayı başardı. 1 de asisti bulunuyor. Nwakaeme bugün de Abdullah Avcı'nın en önemli hücum silahlarından biri olacak. Hem Djaniny'yi beslemeye çalışacak hem de sol kanattan meşhur çalımlarıyla içeri girerek kendisi gol arayacak. (Fotomaç)

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