19 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Başakşehir Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Burası verimli toprak onları organize etmeliyiz

Abdullah Avcı'dan Kağan ve Faruk Can yorumu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 26. haftasında 'un 'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Yedinci galibiyetimizi almışız. İnanın farkında değilim. Rakamları kullanırım ama takılmam" dedi. (TS spor haberleri)

'in 26. haftasında , 'i 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde oldu;

"Ben bu oyuna hep organizasyon olarak baktım. Maça baktığımızda pozisyon vermedik ve oyuna hükmettik. Pozisyona giremedik fazla ama oyuna hakimdik. Bugün ve . Burası verimli toprak, onları organize etmeliyiz.

Karadeniz'de hava coşkulu bir şekilde devam ediyor. Bu 3 puan şehre ve taraftarlarımıza armağan olsun. Üst üste 7. galibiyetimizi almışız. İnanın farkında değilim. Rakamları kullanırım ama takılmam.

"FENERBAHÇE MAÇI..."
Fenerbahçe maçı pazar günü. Takım 2 gün izin yapacak. İzinden dönünce tekrar bir Covid testi yapılacak. Takımımızın %60-70'i şu ana kadar zaten geçirmiş vaziyette. Ondan sonra bir testimiz daha olacak, göreceğiz. Oyuncu kalitesi çok yüksek bir takımla oynayacağız. Bütün planları onun üzerinden yapacağız."

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