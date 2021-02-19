Başakşehir Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Burası verimli toprak onları organize etmeliyiz
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'un Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Yedinci galibiyetimizi almışız. İnanın farkında değilim. Rakamları kullanırım ama takılmam" dedi. (TS spor haberleri)
Avcı'nın açıklamaları şu şekilde oldu;
"Ben bu oyuna hep organizasyon olarak baktım. Maça baktığımızda pozisyon vermedik ve oyuna hükmettik. Pozisyona giremedik fazla ama oyuna hakimdik. Bugün Kağan ve Faruk Can. Burası verimli toprak, onları organize etmeliyiz.
Karadeniz'de hava coşkulu bir şekilde devam ediyor. Bu 3 puan şehre ve taraftarlarımıza armağan olsun. Üst üste 7. galibiyetimizi almışız. İnanın farkında değilim. Rakamları kullanırım ama takılmam.
"FENERBAHÇE MAÇI..."
Fenerbahçe maçı pazar günü. Takım 2 gün izin yapacak. İzinden dönünce tekrar bir Covid testi yapılacak. Takımımızın %60-70'i şu ana kadar zaten geçirmiş vaziyette. Ondan sonra bir testimiz daha olacak, göreceğiz. Oyuncu kalitesi çok yüksek bir takımla oynayacağız. Bütün planları onun üzerinden yapacağız."
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