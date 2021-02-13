13 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'nın hedefi 6'da 6! İşte Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı 11'i

Avcı'nın hedefi 6'da 6!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

’de 5’te 5 yaparak rakiplerine korku salan Trabzonspor, ’yı mağlup ederek zirve koşusuna tam gaz devam etmek istiyor. İşte Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında sahaya çıkacağı 11'i.

Teknik direktör 'nın gelmesi ile şahlanan ve ligde 5'te 5 yaparak füze gibi yükselen Trabzonspor, 'in 25. haftasında bugün 'yı konuk edecek. Bordo-mavili takımda , Abdulkadir Parmak, sakatlıkları nedeniyle, ise hasta olduğu için forma giyemeyecek. Son haftalarda kazanan kadroyu çok bozmayan Abdullah Avcı'nın Malatyaspor karşılaşmasını kazanan kadroyu da koruma düşüncesinde olduğu öğrenildi. (Fotomaç)

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: , , , , , Berat, Baker, Bakasetas. Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Djilobodji, , Güray, , Rashid, Maxim, Kenan, Muhammet
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