13 Şubat 2021, Cumartesi
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TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas. Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Güray, Mirallas, Rashid, Maxim, Kenan, Muhammet
Abdullah Avcı'nın hedefi 6'da 6! İşte Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı 11'i
Süper Lig’de 5’te 5 yaparak rakiplerine korku salan Trabzonspor, Gaziantep FK’yı mağlup ederek zirve koşusuna tam gaz devam etmek istiyor. İşte Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında sahaya çıkacağı 11'i.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesi ile şahlanan ve ligde 5'te 5 yaparak füze gibi yükselen Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Trondsen sakatlıkları nedeniyle, Serkan Asan ise hasta olduğu için forma giyemeyecek. Son haftalarda kazanan kadroyu çok bozmayan Abdullah Avcı'nın Malatyaspor karşılaşmasını kazanan kadroyu da koruma düşüncesinde olduğu öğrenildi. (Fotomaç)
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas. Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Güray, Mirallas, Rashid, Maxim, Kenan, Muhammet
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