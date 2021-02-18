18 Şubat 2021, Perşembe
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Trabzonspor'da Bakasetas durdurulamıyor!
Son 3 karşılaşmada fileleri sarsan ve 10 gole ulaşan Trabzonsporlu Bakasetas, 2 kez daha sahne alabilirse kariyer rekorunu kıracak. Yunan maestro, Panionios formasıyla 11 gol atmıştı. (Ts spor haberleri)
Süper Lig'de Anastasios Bakasetas rüzgarı esmeye devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında kadroya katılan Yunan 10 numara, ayağının tozuyla son 3 galibiyette büyük rol oynadı. Denizli, Yeni Malatya ve Gaziantep karşılaşmalarında sahne alarak fileleri sarsan 27 yaşındaki maestro böylelikle Trabzonspor çıktığı 3 maçta da topu ağlara göndermeyi başarmış oldu. Süper Lig'de ilk defa 3 maç üst üste rakip fileleri havalandıran 1.81 boyundaki oyuncu, geçen sezon Alanyaspor'da attığı gol sayısına (10) şimdiden ulaştı. Sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 7 gol kaydeden yıldız futbolcu, bordo-mavililerde de 3 kez sahne aldı. Panionios formasıyla Yunanistan Ligi'nde 11 gol atan Bakasetas, kalan 16 maçlık periyotta 2 kez daha fileleri sarsarsa kariyer rekorunu Trabzonspor'da kıracak. (Fotomaç)
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