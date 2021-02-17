Alkışlar Flavio’ya

Karadeniz devinin orta saha oyuncusu Flavio performansıyla dikkat çekerken, taraftarından alkış topluyor. İşte detaylar...

Brezilyalı, son Gaziantep maçındaki performansıyla da alkışlandı. 69 kez topla buluşan 25 yaşındaki futbolcu, 53 pas denemesinde yüzde 84.9'lik pas isabeti yakaladı. 3 kez ile takımın en çok rakipten top kapan ismi olan 1.77 boyundaki yıldız, 1 asistle takıma galibiyeti getiren golün hazırlayıcısı oldu.

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