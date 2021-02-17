Covid depremi!
Daha önce 4 futbolcusu salgına yakalanan bordo-mavili takımda toplam vaka 6’ya yükseldi. Sakat-cezalılarla birlikte eksik sayısı 10’a çıkmış oldu.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile şaha kalkan ve son 6 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Trabzonspor'a korona darbesi… Son derece formda olan ve artık zirvenin kokusunu iyice almaya başlayan Karadeniz devinde kovid şoku yaşanıyor. Yönetim dün 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak bordo- mavili kulüpten yapılan açıklamada, "İki futbolcumuz ve bir A takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır " ifadelerine yer verildi. Toplamda 6 oyuncusu kovid nedeniyle oynayamayacak bordo- mavili takımda ayrıca Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen sakatlıkları, Nwakaeme ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Toplam 10 eksik var.
KALE 18'LIK KAĞAN'IN
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut, sağlık sorunları nedeniyle cuma günü Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Avcı, kalede mecburen 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na şans verecek. U17 Milli Takımı'nda görev yapan 193 cm boyundaki genç eldivenin Başakşehir maçındaki yedeği ise başka bir genç kaleci Hakan Aydın olacak. Bu arada Trabzonspor taraftarları sosyal medya hesaplarından Kağan'ı etiketleyerek, "Sana güveniyoruz Kağan. Genç yaşta çok büyük ve kariyerin içinde önemli bir sorumluluk aldın. Bu maçtan sonra Trabzonspor ve Türk futbolu yepyeni bir yıldız kazanacak. Sonuç ne olursa olsun bu taraftar seni bağrına basacaktır" gibi yorumlar yaptı. Bordo- mavili takımda hem Kağan hem de Hakan, lise son sınıfa gidiyor.
KAĞAN MORADAOĞLU KİMDİR?
10 Ocak 2003'te Trabzon'da doğan 18 yaşındaki file bekçisi, 1.93'lük boyuyla dikkat çekiyor. U17 Milli Takımı'nda da görev yapan Kağan sağ ayağını kullanıyor. Genç kalecinin Trabzonspor ile 2023 yılına sözleşmesi bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları