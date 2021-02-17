Covid depremi!

Daha önce 4 futbolcusu salgına yakalanan bordo-mavili takımda toplam vaka 6’ya yükseldi. Sakat-cezalılarla birlikte eksik sayısı 10’a çıkmış oldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile şaha kalkan ve son 6 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Trabzonspor'a korona darbesi… Son derece formda olan ve artık zirvenin kokusunu iyice almaya başlayan Karadeniz devinde kovid şoku yaşanıyor. Yönetim dün 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak bordo- mavili kulüpten yapılan açıklamada, "İki futbolcumuz ve bir A takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır " ifadelerine yer verildi. Toplamda 6 oyuncusu kovid nedeniyle oynayamayacak bordo- mavili takımda ayrıca Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen sakatlıkları, Nwakaeme ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Toplam 10 eksik var.

KALE 18'LIK KAĞAN'IN

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut, sağlık sorunları nedeniyle cuma günü Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Avcı, kalede mecburen 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na şans verecek. U17 Milli Takımı'nda görev yapan 193 cm boyundaki genç eldivenin Başakşehir maçındaki yedeği ise başka bir genç kaleci Hakan Aydın olacak. Bu arada Trabzonspor taraftarları sosyal medya hesaplarından Kağan'ı etiketleyerek, "Sana güveniyoruz Kağan. Genç yaşta çok büyük ve kariyerin içinde önemli bir sorumluluk aldın. Bu maçtan sonra Trabzonspor ve Türk futbolu yepyeni bir yıldız kazanacak. Sonuç ne olursa olsun bu taraftar seni bağrına basacaktır" gibi yorumlar yaptı. Bordo- mavili takımda hem Kağan hem de Hakan, lise son sınıfa gidiyor.

KAĞAN MORADAOĞLU KİMDİR?

10 Ocak 2003'te Trabzon'da doğan 18 yaşındaki file bekçisi, 1.93'lük boyuyla dikkat çekiyor. U17 Milli Takımı'nda da görev yapan Kağan sağ ayağını kullanıyor. Genç kalecinin Trabzonspor ile 2023 yılına sözleşmesi bulunuyor.

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