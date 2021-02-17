17 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Yapay zeka koruyacak

Yapay zeka koruyacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

, oyuncu sakatlıklarının önlenebilmesi için Monilabb Dijital Sistemleri ile 3 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı.

'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz 'nın isteği doğrultusunda gerçekleştirilen iş birliğiyle oyuncularımıza uygulanan tüm ölçüm ve antrenman verileri yapay zeka ile analiz edilerek sakatlık risk seviyeleri belirlenecek" denildi.

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