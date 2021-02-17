Yapay zeka koruyacak

Trabzonspor, oyuncu sakatlıklarının önlenebilmesi için Monilabb Dijital Sistemleri ile 3 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda gerçekleştirilen iş birliğiyle oyuncularımıza uygulanan tüm ölçüm ve antrenman verileri yapay zeka ile analiz edilerek sakatlık risk seviyeleri belirlenecek" denildi.

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