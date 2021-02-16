Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürme peşinde!
Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan Trabzonspor, Başakşehir maçını da kazanıp yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)
Süper Lig'de Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde tarihi bir çıkışa imza atan Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında bu sezonki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan Avcı, yönetiminde Karadeniz ekibi ligde oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17'nci sıradan 12 basamak yükselerek 4'ncü sırada kendine yer buldu.
TRABZONSPOR 2021'DE YENİLMEDİ
Trabzonspor, 2021 yılında Süper Lig'de yenilmedi. Bordo-mavililer en son yenilgisini 26 Aralık 2020'de Galatasaray'a sahasında 2-0 mağlup olduğu maçta almıştı. Söz konusu maç sonrası Karadeniz ekibi oynadığı 9 maçta sahadan namağlup ayrıldı. Söz konusu maçın ardından Trabzonspor, İstanbul'da 3 Ocak Fatih Karagümrük'ü 2-1 , evinde Göztepe'yi 1-0, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep FK'da 1-0 mağlup etti. Trabzonspor son 6 maçtır ise Süper Lig'de kazanan taraf oldu.
EN İYİ SERİYİ YAKALAYAN İKİNCİ TAKIM OLACAK
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 8. haftalık bölümünde elde ettiği 6 puan ile tarihinin en kötü günlerini yaşarken, Abdullah Avcı ile birlikte girdiği yükseliş döneminde ise istatistiklerini lehine çevirmeyi başardı. Bordo-mavililer İstanbul deplasmanından yenilmezlik serisini 10 maça çıkarması halinde Gaziantep FK'nın ardından bu sezon en uzun süreli yenilmeyen ikinci takım olacak. Gaziantep FK (15). Fenerbahçe, Beşiktaş ve Alanyaspor (9) maç Galatasaray ise bu sezon 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
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