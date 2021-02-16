16 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeni cevher Taha Cevahiroğlu

Yeni cevher Cevahiroğlu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

Yetiştirdiği futbolcularla Türk futboluna damga vuran 'da genç sağ bek 'nun yakın zamanda A takımla antrenmanlara çıkması bekleniyor.

Yetiştirdiği futbolcularla Türk futboluna damga vuran 'da genç sağ bek 'nun yakın zamanda A takımla antrenmanlara çıkması bekleniyor. Geçen sezon pandemi nedeniyle ertelenen lig maçlarına kadar 'yla 18 maça çıkan Cevahiroğlu 3 gol atarken, 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Güçlü fiziğiyle savunmada etkili bir oyun sergileyen 18 yaşındaki oyuncu, katkısı da sağlıyor.
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