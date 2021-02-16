Trabzonspor'a Covid-19 darbesi

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maç öncesi 3 oyuncunun Covid-19 sonucunun pozitif çıktığı kulüp tarafından açıklanmıştı.

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maç öncesi 3 oyuncunun Covid-19 sonucunun pozitif çıktığı kulüp tarafından açıklanmıştı. Gaziantep galibiyetinin ardından ise ilk 11'de forma giyen bir oyuncunun farklı semptomlar göstermesi üzerine girdiği test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükselirken farklı futbolcularda da semptomlar olduğu öğrenildi.

TÜM TAKIM TESTE GİRİYOR

Artan Covid-19 vakaları üzerine tüm takım bugün teste tabi tutulacak. Çıkacak sonuçlara göre antrenman programı düzenlenecek ve altyapıdan bazı oyuncuların A takım kadrosuna dahil edilmesi kararlaştırılacak. Bu arada kulüp personelinde de pozitif vakalara rastlandığı ve bu nedenle takımın daha izole bir ortamda çalışmalarını yapacağı ifade edildi.

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