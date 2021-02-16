16 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yerine üç aday

Nwakaeme'nin yerine üç aday
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

Kırmızı kart cezalısı olan Nijeryalı sol kanadın yerine , ve ’tan birisi forma giyecek

maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Nwakaeme'nin yerine sınavı öncesi 3 oyuncu talip oldu. -mavili takımda , ve , formayı kapmak için teknik ekibin gözüne girmeye çalışacak. Teknik direktör 'nın ise Djaniny'yi kanada çekerek Afobe'yi ileride değerlendirme veya Mallı ile Yusuf Sarı arasında bir tercih yaparak bu oyuncuları kanatta görevlendirme düşüncesinde olduğu öğrenildi.
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