16 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da kasketler ışık hızıyla tükendi

Kasketler ışık hızıyla tükendi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

Bordo-mavili yönetimin, kulübün efsane ismi 'dan esinlenerek çıkardığı kasketler kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen online satış sitesine ve dün sabahtan itibaren de 'lara akın eden taraftarlar özel olarak üretilen 3 bin adet kasketi kısa süre içerisinde tüketti. devi bu satıştan 350 bin TL gelir elde etti. yeni kasketleri ilerleyen günlerde yeniden satışa sunacak. Yoğun ilginin aynen devam etmesi bekleniyor.
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