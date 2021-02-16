Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak geri dönüyor

Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilen Abdulkadir Parmak'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. 26 yaşındaki orta sahanın bu hafta antrenmanlara başlaması ve ağrı durumuna bağlı olarak takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi.

Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilen Abdulkadir Parmak'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. 26 yaşındaki orta sahanın bu hafta antrenmanlara başlaması ve ağrı durumuna bağlı olarak takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi. Covid vakaları, sakatlıklar ve cezalı oyuncu nedeniyle kadro derinliği noktasında sıkıntıya düşen Trabzonspor'da Parmak'tan gelebilecek sevindirici haberi bekleyen teknik ekip, sağlık kuruluyla bu oyuncunun durumuyla ilgili sürekli fikir alışverişi yapıyor.

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