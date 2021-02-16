16 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak geri dönüyor

Abdulkadir Parmak geri dönüyor
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

derbisinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilen Abdulkadir Parmak'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. 26 yaşındaki orta sahanın bu hafta antrenmanlara başlaması ve ağrı durumuna bağlı olarak takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi.

derbisinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilen Abdulkadir Parmak'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. 26 yaşındaki orta sahanın bu hafta antrenmanlara başlaması ve ağrı durumuna bağlı olarak takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi. vakaları, sakatlıklar ve cezalı oyuncu nedeniyle kadro derinliği noktasında sıkıntıya düşen 'da Parmak'tan gelebilecek sevindirici haberi bekleyen teknik ekip, sağlık kuruluyla bu oyuncunun durumuyla ilgili sürekli fikir alışverişi yapıyor.

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