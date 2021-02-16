Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da iki futbolcuda daha corona virüsü tespit edildi. Bordo-mavililerde böylelikle Covid-19'a yakalanan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi. Fırtına, Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)