16 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 Giriş Tarihi: 16.02.2021

, 'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 çalışmaları yaptı ve geniş alan oyunları oynadılar.

Antrenman, şut çalışmasının ardından sona erdi.

Takım, 17 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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