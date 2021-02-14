14 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da alkışlar Edgar Ie’ye

Alkışlar Edgar Ie’ye
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

'nın Portekizli stoperi Edgar Ie, alınan galibiyette büyük rol oynadı. 26 yaşındaki savunmacı 88'de gole giden bir topu çizgiden çıkararak bordo-mavili takımı ipten aldı.

'nın Portekizli stoperi Edgar Ie, alınan galibiyette büyük rol oynadı. 26 yaşındaki savunmacı 88'de gole giden bir topu çizgiden çıkararak bordo-mavili takımı ipten aldı. 90 dakika boyunca alkışlanacak bir mücadele sergileyen Ie, bu kurtarışıyla yıldızlı pekiyi aldı.
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