14 Şubat 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Marlon yine etkili oynadı

Marlon yine etkili oynadı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Karadeniz ekibinin sol beki takıma ve şehre alıştıkça formu da artıyor. Brezilyalı futbolcu savunmada Gaziantepspor'a hiç boş alan vermedi. Sadece savunmada değil hücumda da etkili bir performans sergiledi. Her fırsatta yaptığı bindirmelerle rakibin sağ kanadını bir hayli zorladı.

Karadeniz ekibinin sol beki takıma ve şehre alıştıkça formu da artıyor. Brezilyalı futbolcu savunmada Gaziantepspor'a hiç boş alan vermedi. Sadece savunmada değil hücumda da etkili bir performans sergiledi. Her fırsatta yaptığı bindirmelerle rakibin sağ kanadını bir hayli zorladı.

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