31 Ocak 2021, Pazar
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19.00'da başlayacak olan maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Sonucu merakla beklenen müsabakanın VAR koltuğunda ise Ali Palabıyık oturacak.
Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde VAR hakemi Ali Palabıyık oldu
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin VAR hakemi belli oldu. Mücadelede Ali Palabıyık görevlendirildi.
Süper Lig'in 22. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Son haftaların iki formda takımı Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin gözlerini çevireceği karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu.
19.00'da başlayacak olan maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Sonucu merakla beklenen müsabakanın VAR koltuğunda ise Ali Palabıyık oturacak.
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