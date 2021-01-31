31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

Derbide VAR hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasında oynanacak - derbisinin VAR hakemi belli oldu. Mücadelede görevlendirildi.

'in 22. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Son haftaların iki formda takımı ile Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin gözlerini çevireceği karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu.

19.00'da başlayacak olan maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Sonucu merakla beklenen müsabakanın VAR koltuğunda ise oturacak.

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