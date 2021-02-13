13 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Edgar ve Hugo'ya kart uyarısı!

Edgar ve Hugo'ya kart uyarısı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

'da ile oynanacak maç öncesinde teknik direktör , ve 'a kart uyarısında bulundu. Bordo-mavililerde iki futbolcuda kart sınırında yer alıyor.

göreve geldikten sonra ligin en az gol yiyen ve en az mağlup olan takımı haline gelen 'un bu başarısında stoperlerin payı çok büyük. - ikilisi performansıyla fark yaratırken, Karadeniz ekibi yıllar sonra aradığı savunma tandemini buldu. Ancak bu ikili, zorlu fikstürde bozulabilir. Çünkü hem Edgar hem de kart sınırında bulunuyor. Ligde sırasıyla Gaziantep FK, Başakşehir (D) ve maçlarına çıkacak olan Bordo-Mavililer'de, her iki oyuncu teknik heyet tarafından uyarıldı. Edgar ve Vitor Hugo'dan özellikle hakemlerle gereksiz diyaloğa girmemeleri istendi. (Fotomaç)
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