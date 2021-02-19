19 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'nın 'Kocaman' üstünlüğü!

Avcı'nın 'Kocaman' üstünlüğü!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından , 'a karşı 7. galibiyetini elde etti. (TS spor haberleri)

'un deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Teknik Direktörü 'nın, Teknik Direktörü 'a karşı galibiyet sayısını 7'ye yükseltti.
Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor'a 1-0 kaybetti. İstanbul temsilcisi, kötü gidişata Trabzonspor karşısında son veremedi. İki takım teknik direktörleri Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı, bu müsabakayla birbirlerine 15. defa rakip oldu. Avcı, bu maçların 13'ünde Başakşehir'in (. dahil), 1'inde de Beşiktaş'ın başındaydı. Kocaman ise bu dönemlerde Başakşehir, Konyaspor, Fenerbahçe ve 'u çalıştırdı.
Abdullah Avcı, Aykut Kocaman'ın takımlarını 7 defa mağlup ederken, 5 defa da kaybetti. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kocaman, Avcı'ya karşı son galibiyetini 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Başakşehir'i 2-0 yenerek elde etti.
Aykut Kocaman ile Abdullah Avcı'nın ligde teknik direktör olarak karşı karşıya geldiği karşılaşmalar şöyle:

2020-2021 Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 1
2019-2020 Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 1
2018-2019 Başakşehir: 2 - Konyaspor: 0
2017-2018 Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 2
2017-2018 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3
2016-2017 Konyaspor: 0 - Başakşehir: 3
2016-2017 Başakşehir: 1 - Konyaspor: 1
2015-2016 Konyapor: 1 - Başkaşehir: 1
2015-2016 Başakşehir: 4 - Konyaspor: 0
2014-2015 Başakşehir: 0 - Konyaspor: 0
2011-2012 Fenerbahçe: 4 - İstanbul Büyükşehir Bld: 2
2010-2011 Fenerbahçe: 2 - İstanbul Büyükşehir Bld: 0
2010-2011 İstanbul Büyükşehir Bld: 0 - Fenerbahçe: 1
2008-2009 Ankaraspor: 1 - İstanbul Büyükşehir Bld: 2
2008-2009 İstanbul Büyükşehir Bld: 1 - Ankaraspor: 2
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