13 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da bir futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

Trabzonspor'da 1 futbolcu pozitif!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 Giriş Tarihi: 12.02.2021

Süper Lig ekiplerinden 'da 1 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak 'da, mücadele öncesi yapılan corona virüsü (Covid-19) testlerinde 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktı. Oyuncunun karantinaya alınıp tedavisine başlandığı öğrenildi.

Trabzonspor'dan sert açıklama! haberin devamı

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