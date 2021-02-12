Trabzonspor'da bir futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da 1 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor'da, mücadele öncesi yapılan corona virüsü (Covid-19) testlerinde 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktı. Oyuncunun karantinaya alınıp tedavisine başlandığı öğrenildi.

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