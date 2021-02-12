Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, devre arası transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Yunan yıldız, "Takımın bana böyle bir yatırım yapmış olması beni daha da motive ediyor." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)