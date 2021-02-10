10 Şubat 2021, Çarşamba
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Göreve başladığı ilk günlerde, 'Sabır değil zaman istiyorum' diyen Abdullah Avcı, bordo-mavili takımı 90 günlük görev süresinde zirveye taşıdı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan tecrübeli teknik adam, Süper Kupa Şampiyonluğu ve Süper Lig'de alınan galibiyetlerle birlikte Karadeniz ekibine sportif katkının yanında ekonomik olarak da büyük bir katkı sağladı. Trabzonspor, Avcı'nın gelişinden sonra elde edilen sportif başarılarla kasasına 35 milyon TL gibi bir rakam soktu. (Fotomaç)
Trabzonspor'un yükselişi kasayı doldurdu!
Abdullah Avcı’nın gelmesi ile birlikte yükseliş dönemine giren Trabzonspor adım adım zirveye yerleşme hesapları yaparken, 90 günlük sürede kasaya 35 milyon TL girdi.
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hem sportif hem de mali olarak yükselişini sürdürüyor. Ligin ilk 8. haftasında yaşanan tarihi çöküşün ardından, Avcı'nın gelmesiyle duraklama dönemini geride bırakan Karadeniz devi yükselişini sürdürüyor. 17 sırada 6 puanla emanet aldığı takımla çıktığı 15 lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan deneyimli teknik adam 48 puanla aynı puana sahip G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe ile puan farkını 6'ya indirdi. Takımın öz güveni yerini geldi, camiada moraller yükseldi.
Göreve başladığı ilk günlerde, 'Sabır değil zaman istiyorum' diyen Abdullah Avcı, bordo-mavili takımı 90 günlük görev süresinde zirveye taşıdı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan tecrübeli teknik adam, Süper Kupa Şampiyonluğu ve Süper Lig'de alınan galibiyetlerle birlikte Karadeniz ekibine sportif katkının yanında ekonomik olarak da büyük bir katkı sağladı. Trabzonspor, Avcı'nın gelişinden sonra elde edilen sportif başarılarla kasasına 35 milyon TL gibi bir rakam soktu. (Fotomaç)
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