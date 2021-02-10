10 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan muhteşem performans! Son 10 yılda...

Trabzonspor'dan muhteşem performans! Son 10 yılda...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

2010-11 sezonunda 23. hafta sonunda 51 puan toplayan , bu sezon 23 hafta sonunda 42 puan toplayarak son 10 yılın en iyi ikinci performansını elde etti.

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligde 4'üncü sıraya yükselen ve zirveyle puan farkını 6'ya indiren , 23 maç sonunda topladığı 42 puanla son 10 sezonun en iyi ikinci performansını ortaya koydu. 51 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra söz konusu periyotta geçen sezon 48 puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezon ise 23 maçta hanesine 42 puan yazdırdı.

EN KÖTÜSÜ 2015-16 SEZONU

'de bu sezon çıktığı 23 maçta 42 puan toplayarak söz konusu periyotta 2010-11'de sonra son 10 sezonun en iyi ikinci performansını sergileyen bordo-mavililer, 23'üncü maçlar sonunda en kötü istatistiğini ise 2015-16 sezonunda sergilemişti. Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 23'üncü maçlar sonunda 2010-11'de 51 puan, 2011-12'de 39 puan, 2012-13'te 30 puan, 2013-14'te 34 puan, 2014-15'te 40 puan, 2015-16'da 27 puan, 2016-17'de 35 puan, 2017-18'de 36 puan, 2018-19'da 36 puan ve 2019-20 sezonunda ise 48 puan hanesine yazdırdı.

KALESİNİ DE GOLE KAPATTI

Trabzonspor, kalesini gole kapatma noktasında da bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. Geride kalan 23 maçta kalesinde 24 gol gören bordo-mavililer, söz konusu periyotta 19 gol yediği 2010-11 sezonundan sonra geçen sezonla birlikte en iyi ikinci performansını sergiledi. Karadeniz ekibi, ligde oynanan 23'üncü maçlar sonunda kalesinde 2011-12'de 25 gol, 2012-13'te 27 gol, 2013-14'te 29 gol, 2014-15'te 36 gol, 2015-16'da 35 gol, 2016-17'de 22 gol, 2017-18'de 33 gol, 2018-19'da 33 gol ve 2019-20 sezonunda 24 gol görmüştü.

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