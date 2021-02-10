10 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Avcı'dan soyunma odasında duygusal konuşma!

Avcı'dan soyunma odasında duygusal konuşma!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

Teknik Direktörü ’dan futbolcularına: Yolumuza savaşçı kimliğimizle, aklımızla ve duygumuzla devam ediyoruz. Siz her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ediyorsunuz.

Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek , ve ile puan farkını altıya indiren , gözünü zirveye dikti. geldikten sonra oynadığı 15 maçında 35 puan toplayan , son 8 maçında 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Zorlu saha şartlarında Malatya'dan 3 puanla dönülmesi deneyimli hocayı çok memnun etti. Maç sonunda soyunma odasında oyuncularına duygusal bir konuşma yapan Avcı, "Asla pes etmeyen ve vazgeçmeyen bir kimliğimiz olması gerektiğini söylemiştik. Siz bunun mesajlarını sinyallerini hep veriyorsunuz. Enerjiniz çok iyi. Çok güzel bir yola girdik. Yolumuza savaşçı kimliğimizle, aklımızla ve duygumuzla devam ediyoruz. Bu zemindeki mücadelenin 3 puanla taçlandırılması çok değerliydi. Her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ediyorsunuz" dedi. (Fotomaç)
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