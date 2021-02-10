10 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas rüzgarı! İşte o istatistik

Trabzonspor'da Bakasetas rüzgarı! İşte o istatistik
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

'da 9 günde 3 maça çıkıp 2 gol kaydeden 27 yaşındaki 10 numara Bakasetas zirve yarışında Trabzonspor’a çok önemli katkılar yaptı.

Ara transfer döneminin bitmesine iki gün kala 30 Ocak Cumartesi sabahı 'a getirilen Bakasetas, ilk maçına 31 Ocak Pazar günü 'da karşısında çıktı. Oyuna maçın ikinci yarısında giren Yunan oyuncu 29 dakika sahada kaldı. 4 Şubat Perşembe günü ise sınavında ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki 10 numara takımının tek golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu. 8 Şubat Pazartesi günü maçında da sahneye çıkan 1.81 boyundaki maestro, 198 dakikaya 2 gol sığdırdı. 9 günde 3 maça çıkıp 2 gol atan Bakasetas son iki haftada elde edilen 6 puana direkt katkıda bulunarak zirve yarışında 'a önemli bir güç sağladı. (Fotomaç)
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