09 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Yunus Mallı kenardan geldi!

Yunus Mallı kenardan geldi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

'un devre arasının son günlerinde takıma dahil ettiği son iki karşılaşmada kısa süre aldı. Tecrübeli futbolcu oynadıkça daha faydalı olacağını söyledi. | Son dakika Trabzonspor haberleri

'un devre arası transferinden kritik maçın son bölümünde şans buldu. karşılaşmasında 12 dakika oynayan 28 yaşındaki futbolcu dün de mücadelesinin son anlarında şans buldu. Oynadıkça daha faydalı olacağını söyledi. (Fotomaç)
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