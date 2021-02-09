09 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı etkisi! 90 günde 35 milyon...

Fırtına'da Avcı etkisi! 90 günde 35 milyon...
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

'da rüzgarı esmeye devam ediyor. Bordo mavililer deneyimli teknik adamın gelişiyle, 90 günde hem sportif hem de mali başarı yakaladı. İşte detaylar...

Teknik Direktör 'nın takımın başına gelişiyle birlikte duraklama dönemini geride bırakıp yükselişini sürdüren , adım adım zirveye yerleşme hesapları yaparken, bordo-mavililer 90 günlük Avcı, döneminde ise kasasına 35 Milyon TL'ye yakın bir rakam soktu.

'in 24. haftasında deplasmanda 'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde hem sportif hem de mali olarak yükselişini sürdürüyor. Ligin ilk 8. haftasında yaşanan tarihi çöküşün ardından, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle duraklama dönemini geride bırakan Karadeniz ekibi yükselişini sürdürüyor. 17 sırada 6 puanla emanet aldığı takımla çıktığı 15 lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirveye çıkaran deneyimli teknik adam 48 puanla aynı puana sahip , ve ile puan farkını 6'ya indirdi. Takımın özgüveni yerini gelirken camiada ise moraller yükseldi.

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90 GÜNLÜK SPORTİF VE MALİ BAŞARI

Trabzonspor'da göreve başladığı ilk günlerde , 'Sabır değil zaman istiyorum' diyen Abdullah Avcı, zamanı da kullanmada Karadeniz ekibini 90 günlük görev süresinde zirveye taşıdı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan tecrübeli teknik adam , Şampiyonluğu ve Süper Lig'de alınan galibiyetlerle birlikte Karadeniz ekibine sportif katkının yanında ekonomik olarak da büyük bir katkı sağladı. Trabzonspor, Avcı'nın gelişinden sonra elde edilen sportif başarılarla kasasına 35 Milyon TL gibi bir rakam soktu.

24 GÜNDE 7 MAÇ

Trabzonspor, Süper Lig ve olmak üzere 24 günde 7 maça çıktı. 6 Ocak'ta evinde oynadığı maçını 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından 18. haftayı bay geçirdi. Bordo-mavililer, 16 Ocak'ta ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, 19 Ocak'ta evinde 'u 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda 23 Ocak'ta , 27 Ocak'ta ise Süper Kupa Finali'nde 'i ve 31 Ocak'ta ise yine ligde dış sahada Beşiktaş 2-1'lık skorlarla geçmeyi başardı. Yukatel 'u 1-0'la geçen Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

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