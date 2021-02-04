04 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Her an daha iyisini ispatlamak zorundayız

Abdullah Avcı: Daha iyisini yapmak zorundayız
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Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

'in 23. haftasında , 'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Avcı, "Her an daha iyisini ispatlamak zorundayız" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 23. hafta mücadelesinde ile Yukatel karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fırtına'nın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri:

"Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu babasını kaybetti geçen günlerde, başsağlığı diliyorum. Babasını kaybetti, 3. günde 2. maçına çıkıyor, işinin başında. Zor bir dönem geçiriyoruz. Tekrardan başsağlığı diliyorum.

Her maç zor. Geçen hafta Hakan Hoca ile karşılığını alan bir takım vardı. Biz de takımı görsel ile hazırladık. Tamamen dinlenme ile geçirdik süreyi. Kupa finali oynadık kazandık, ligin liderini yendik. Her an daha iyisini ispatlamak zorundayız.

Yorgunluk testleri yapıyoruz, bu testlerin sonucunda Serkan Asan'ın sakatlanma olasılığı fazlaydı onun için dinlendirme kararı aldık. Termal kameralarda yoğunluk durumu belli oluyordu."

Panter Uğurcan devleşmeye devam ediyor! haberin devamı

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