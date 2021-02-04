Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Her an daha iyisini ispatlamak zorundayız
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Denizlispor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Her an daha iyisini ispatlamak zorundayız" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
İşte Avcı'nın o sözleri:
"Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu babasını kaybetti geçen günlerde, başsağlığı diliyorum. Babasını kaybetti, 3. günde 2. maçına çıkıyor, işinin başında. Zor bir dönem geçiriyoruz. Tekrardan başsağlığı diliyorum.
Her maç zor. Geçen hafta Hakan Hoca ile karşılığını alan bir takım vardı. Biz de takımı görsel ile hazırladık. Tamamen dinlenme ile geçirdik süreyi. Kupa finali oynadık kazandık, ligin liderini yendik. Her an daha iyisini ispatlamak zorundayız.
Yorgunluk testleri yapıyoruz, bu testlerin sonucunda Serkan Asan'ın sakatlanma olasılığı fazlaydı onun için dinlendirme kararı aldık. Termal kameralarda yoğunluk durumu belli oluyordu."
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