08 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı CANLI

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | CANLI
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

'in 24. haftasında ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamet, , Umut, , , , , Semih, , Zeki, Adem

Trabzonspor: , , , , , Berat, , Bakasetas, , Nwakaeme,

KİRALIKLAR BOŞ GEÇMEDİ

Ara transfer döneminde Trabzonspor, 'ı Ümraniyespor'a, Koray Kılınç'ı da İstanbulspor'a kiralamıştı. Ahmet 2 maçta 2 gol kaydetti. Koray da Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Boğalarda ilk defa ağları sarstı. kiradaki gençlerin durumunu yakından takip ediyor.

GÖZLER NWAKAEME'DE

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor deplasmanındaki en büyük kozu Anthony Nwakaeme olacak. Bordomavili takımın yıldızı, Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını seviyor. 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılara karşı 5 defa forma giydi. Bu mücadelelerde 3 defa ağları havalandırmayı başardı. 1 de asisti bulunuyor. Nwakaeme bugün de Abdullah Avcı'nın en önemli hücum silahlarından biri olacak. Hem Djaniny'yi beslemeye çalışacak hem de sol kanattan meşhur çalımlarıyla içeri girerek kendisi gol arayacak.

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