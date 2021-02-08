08 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı: Bu oyun pas oyunu ve düzgün bir zeminde oynanmalı

Avcı'dan zemin tepkisi! Standardı olmalı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

teknik direktörü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bu oyun pas oyunu ve düzgün bir zeminde oynanması gereken bir oyun. Sadece bu stat için demiyorum." dedi.

teknik direktörü maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İşte açıklamalarından satır başlıkları;

Her maç cebine koyman, kazanman gereken maçtır. İki konuya değinmek istiyorum. Bu oyun pas oyunu ve düzgün bir zeminde oynanması gereken bir oyun. Sadece bu stat için demiyorum. Bütün statlar için diyorum. Bunların belli bir standardı olsun. Lütfen rica ediyorum. Şimdi ben zemine göre plan yapıyorum. Bugün bu oyuna ve bu sahaya karşı oyuncu tercihi yapıyorum. Büyük yatırımlar yapılıyor. Oyuncular alınıyor pas yapsınlar diye.
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