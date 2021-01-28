28 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Mehmet Özcan Trabzonspor'a doğru!

Mehmet Özcan Trabzonspor'a doğru!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.01.2021

'da 'dan alacaklarına karşılık gündeme gelen transferinde sona gelindiği öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri...

, 'dan alacaklarına karşılık 'ı renklerine bağlamaya çok yakın. Bordomavili ekibin 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kısa süre içinde transfer etmesi bekleniyor. Transferin başında 'nın listesinde üst sıralarda olmayan Mehmet, 'nın "Gelişime açık. Önemli bir fırsat olabilir" sözlerinin ardından radara girdi. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
İşte dev finalin özeti! İzleyin İşte dev finalin özeti! (İzleyin)
Toroğlu o pozisyonları yorumladı! İkisi de penaltı Toroğlu o pozisyonları yorumladı! "İkisi de penaltı"
Ağaoğlu A Spor'a açıkladı! Visca transfer listesinde yer alıyor mu? Ağaoğlu A Spor'a açıkladı! Visca transfer listesinde yer alıyor mu?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör