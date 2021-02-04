04 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un eski futbolcusu Joao Pereira Sporting Lizbon ile anlaştı

Pereira'nın yeni takımı belli oldu!
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

'dan ayrılan eski kulübü Lizbon ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

ile yollarını ayıran , eski kulübüne döndü. 36 yaşındaki Portekizli futbolcu, sezon sonuna kadar 'de forma giyecek.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Pereira aktif futbolculuğu sonrasında kulüpte antrenör olarak görev almaya başlayacak.

Daha önce Sporting ile 5 sezon geçiren tecrübeli isim, takımıyla 140 maça çıktı.

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