Trabzonspor'un eski futbolcusu Joao Pereira Sporting Lizbon ile anlaştı

Trabzonspor'dan ayrılan Joao Pereira eski kulübü Sporting Lizbon ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Trabzonspor ile yollarını ayıran Joao Pereira, eski kulübüne döndü. 36 yaşındaki Portekizli futbolcu, sezon sonuna kadar Sporting'de forma giyecek.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Pereira aktif futbolculuğu sonrasında kulüpte antrenör olarak görev almaya başlayacak.



Daha önce Sporting ile 5 sezon geçiren tecrübeli isim, takımıyla 140 maça çıktı.





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