04 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Denizlispor maçının ardından Abdullah Avcı: Bakasetas için de güzel başlangıç oldu

Avcı'dan Bakasetas yorumu!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

Teknik Direktörü galibiyetinin ardından değerlendirmeler bulundu. Avcı, "Bunlar ispat maçı. Geçen hafta iki tane sert maçtan çıktık. Oyun içerisinde her şeyi denedik. için de güzel başlangıç oldu" dedi.

Teknik Direktörü galibiyetinin ardından değerlendirmeler bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamaları;

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Enerjileri çok yüksek. Oyuncularım oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanı daha fazla yapmak istiyorlar. Oyun içerisinde her şeyi denediler. Her hafta geçmişi değil, önümüze bakıyoruz. Her hafta ispat maçına çıkıyoruz.
Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanı daha fazla yapmak istiyorlar. Oyun içerisinde her şeyi denediler. için de güzel başlangıç oldu."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına esmeye devam ediyor! Trabzonspor seriyi sürdürdü Fırtına esmeye devam ediyor! Trabzonspor seriyi sürdürdü
Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Pereira'nın yeni takımı belli oldu!
Trabzonspor penaltı bekledi! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı bekledi! İşte o pozisyon
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör