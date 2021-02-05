05 Şubat 2021, Cuma

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Trabzonsporlu 2 yıldıza övgü dolu sözler! "Sahanın ve takımın en iyileri"

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Bordo-mavililer, rakibini yeni transferi Anastasios Bakasetas'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Spor yazarları, karşılaşma sonrası Trabzonspor - Denizlispor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 08:50
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Trabzonsporlu 2 yıldıza övgü dolu sözler! Sahanın ve takımın en iyileri

NECMİ PEREKLİ - TEK GOLLE ÜÇ PUAN

Bu haftaya gelene kadar Abdullah Avcı ile hem oyunda hem de puan cetvelinde gittikçe ivme kazanıp çıtayı hep bir üstteki sıraya çıkartırken, bu hafta lig sonuncusu Denizlispor karşısında hem de kendi sahasında nerdeyse bir iş kazasına uğrayıp hiç hesapta olmayan iki puanı sahada bırakacaktı.

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Trabzonsporlu 2 yıldıza övgü dolu sözler! Sahanın ve takımın en iyileri

Neyse ki ikinci yarıda Bakasates'ın ayağından kazanılan gol ile bu maç sonuçlandı netice itibarı ile yine tabloya üç puanı ekledi ama bu oyunla maalesef geçen haftaları aratmış oldu. Beşiktaş karşısındaki Trabzonspor ile bu maçtaki Trabzonspor arasında da dağlar kadar fark olduğunu hatırlatalım.

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Trabzonsporlu 2 yıldıza övgü dolu sözler! Sahanın ve takımın en iyileri

Acaba bu hafta geçen haftanın başarılı oyununa mı mağrur olundu onun da bir muhasebesi yapılıp psikolojik olarak değerlendirilip bir kenarda not olarak bulundurulmasında fayda vardır. Diğer taraftan kendisinden her geçen gün daha çok şeyler beklenilen Nwakaeme de bu maçta sanki nazar değmiş gibi adeta yokları oynadı. Acaba dedim bu hafta sahada Nwakaeme'nin dublörü mü vardı diye aklımdan geçmiyor değil.

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Trabzonsporlu 2 yıldıza övgü dolu sözler! Sahanın ve takımın en iyileri

Oyunun teknik analizine girelim derken, zaten Trabzonspor nerede ise Denizlispor'u kendi sahasına hapsetmiş gibi oynadı. Zaman zaman Denizli'nin yaptığı çıkışlar ise pek de onu kurtaracak gibi gözükmedi. Bundan önce oynanan bazı maçlarda da bordo-mavili ekip aynen dün olduğu gibi neredeyse tek kale oynadı fakat ne yazık ki kendi kalesine hapsettiği rakiplerini ancak karambol golleri ile aşabildi.

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Trabzonsporlu 2 yıldıza övgü dolu sözler! Sahanın ve takımın en iyileri

Bundan böyle de bu gibi maçlarda sıkışık rakip savunmalarının aşılma stratejisini maçtan önce tespit edip, maç esnasında kenardan ikaz ile muhtemel stratejiyi ortaya koyup rakip savunmaların çözülmesi gerekir. Bu maçta sahanın ve takımın en başarılı oyuncusu Djaniny ve Ekuban'dı. Djaniny'nin performansının da gittikçe yükseldiğini görmek ayrı bir mutluluktur. Bu oyuncuya bir destek ayak yakalandığı zaman sanırım Djaniny'den daha fazla verim alınacaktır.

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