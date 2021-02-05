Trabzonsporlu 2 yıldıza övgü dolu sözler! "Sahanın ve takımın en iyileri"

Acaba bu hafta geçen haftanın başarılı oyununa mı mağrur olundu onun da bir muhasebesi yapılıp psikolojik olarak değerlendirilip bir kenarda not olarak bulundurulmasında fayda vardır. Diğer taraftan kendisinden her geçen gün daha çok şeyler beklenilen Nwakaeme de bu maçta sanki nazar değmiş gibi adeta yokları oynadı. Acaba dedim bu hafta sahada Nwakaeme'nin dublörü mü vardı diye aklımdan geçmiyor değil.