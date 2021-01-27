27 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Mehmet Özcan Trabzonspor yolunda!

Mehmet Özcan Trabzonspor yolunda!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

'un gündeminde yer alan 'un genç futbolcusu konusunda hareketli saatler yaşanıyor. İşte son detaylar...

Karadeniz ekibi 'un gündemindeki , bordo-mavili kulübün ile anlaşmasını bekliyor. Es-Es'te başkan , transferinden borçlarına karşılık 22 yaşındaki oyuncuyu, 'a verebileceklerini doğrulamıştı. (Fotomaç)
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