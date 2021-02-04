04 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da tek hedef galibiyet serisini 4 maça çıkarmak! İşte Avcı'nın Denizli 11'i

Tek hedef seriyi sürdürmek! İşte Avcı'nın Denizli 11'i
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

'in 23. haftasında ile karşılaşacak olan 'da, tek hedef galibiyet serisini sürdürmek. Bordo mavililerin Teknik Direktörü 'nın zafer planı hazır. İşte Trabzonspor'un Denizlispor maçı 11'i...

Ligde ile G.Birliği'nin ardından 'ı da mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisine imza atan , 23'üncü hafta mücadelesinde bugün Yukatel 'u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

30 PUAN TOPLADILAR!

Karadeniz ekibi Avcı'nın göreve başladığı haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda. Söz konusu dönemde Beşiktaş 31 puan ile en çok puan toplayan ekip olurken, 30 puanla Trabzonspor 2. yer aldı.

SİHİRLİ DOKUNUŞ

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör , averajla küme düşme hattının bir basamak üzerinde devraldığı bordo- mavili takımla ligde 13 maçta 30 puan toplayarak zirvenin 9 puan gerisinde haftayı 5. sırada tamamlamıştı.

Trabzonspor 20. günde 6. maçında!

İKİ İSİM SINIRDA

Denizlispor karşılaşması öncesi Trabzonspor'da iki isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak'ın dışında 3'er sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Ie ceza sınırında. Savunmanın değişmez isimlerinden olan , Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda Malatya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavililer ile Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan Beşiktaş derbisinin 11'inde tek değişiklik yaparak Parmak'ın yokluğunda Bakasetas'a görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca takıma katılan son transfer 'nın da kadroda olması bekleniyor.

TRABZONSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: , Serkan, Edgar, , , Berat, , , Bakasetas, Nwakaeme, .

Denizlispor: , , , , Fabiano, Kubilay, Murawski, Recep, Rodallega, Muris, Sagal.

(Fotomaç)

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