Trabzonspor'da tek hedef galibiyet serisini 4 maça çıkarmak! İşte Avcı'nın Denizli 11'i

Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, tek hedef galibiyet serisini sürdürmek. Bordo mavililerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın zafer planı hazır. İşte Trabzonspor'un Denizlispor maçı 11'i...

Ligde İttifak Holding Konyaspor ile G.Birliği'nin ardından Beşiktaş'ı da mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisine imza atan Trabzonspor, 23'üncü hafta mücadelesinde bugün Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

30 PUAN TOPLADILAR!

Karadeniz ekibi Avcı'nın göreve başladığı haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda. Söz konusu dönemde Beşiktaş 31 puan ile en çok puan toplayan ekip olurken, 30 puanla Trabzonspor 2. yer aldı.

SİHİRLİ DOKUNUŞ

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, averajla küme düşme hattının bir basamak üzerinde devraldığı bordo- mavili takımla ligde 13 maçta 30 puan toplayarak zirvenin 9 puan gerisinde haftayı 5. sırada tamamlamıştı.

İKİ İSİM SINIRDA

Denizlispor karşılaşması öncesi Trabzonspor'da iki isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak'ın dışında 3'er sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Edgar Ie ceza sınırında. Savunmanın değişmez isimlerinden olan Edgar Ie, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda Malatya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavililer Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan Beşiktaş derbisinin 11'inde tek değişiklik yaparak Parmak'ın yokluğunda Bakasetas'a görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca takıma katılan son transfer Yunus Mallı'nın da kadroda olması bekleniyor.

TRABZONSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Denizlispor: Cenk, Lopes, Mustafa, Sakıb, Fabiano, Kubilay, Murawski, Recep, Rodallega, Muris, Sagal.

(Fotomaç)

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