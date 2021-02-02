02 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak'tan kötü haber!

Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak'tan kötü haber!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

'a Abdulkadir Parmak'tan kötü haber geldi. derbisinde oyunun henüz başında sakatlanan yıldız oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu için, bordo mavili cepheden resmi açıklama yapıldı. İşte detaylar...

'a Abdulkadir Parmak'tan kötü haber geldi. derbisinde yeniden sakatlanan yıldız futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Kulüp doktorumuz Op. , Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi."

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