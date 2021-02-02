02 Şubat 2021, Salı
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Son dakika: Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak'tan kötü haber!
Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak'tan kötü haber geldi. Beşiktaş derbisinde oyunun henüz başında sakatlanan yıldız oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu için, bordo mavili cepheden resmi açıklama yapıldı. İşte detaylar...
Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak'tan kötü haber geldi. Beşiktaş derbisinde yeniden sakatlanan yıldız futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklama;
"Kulüp doktorumuz Op. Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi."
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