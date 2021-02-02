02 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'ya yan bakılmıyor! Müthiş istatistik

Avcı'ya yan bakılmıyor! Müthiş istatistik
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

İlk 8 haftada sadece 6 puan alabilen , ’nın göreve gelmesinin ardından istatistikleri alt üst etti, füze gibi yükseldi ve zirvenin kokusunu aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda 'ı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir üç puana imza atan 'da yaşanan değişimin baş mimarı oldu. 2020- 21 sezonuna kötü başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020'de çıkan bordo-mavililer, 31 Ocak'taki Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte geçen 71 günlük sürede puanını 36'ya yükseltip zirve ile farkı 9'a düşürdü ve haftayı 5'inci sırada bitirdi.

İLK KEZ 3 MAÇ ART ARDA KAZANDI

Beşiktaş deplasmanından önemli bir 3 puan çıkaran bordo-mavililer, lider Fenerbahçe ile 9, 2. sıradaki Beşiktaş ile 8 ve 3. sırada yer alan ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Bordo-mavili takım ligde üst üste Konyaspor, G.Birliği ve Beşiktaş'ı mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, 13 günde oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Fırtına ilk olarak 19 Ocak'ta 'yı 3-1, 23 Ocak'ta G.Birliği'ni 2-1, 27 Ocak'ta 'nde 'i 2-1 ve 31 Ocak'ta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. (Fotomaç)
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