26 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçı A Spor'da!

Süper Kupa finali A Spor'da!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

2019-2020 Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın son şampiyonu maçında kaşı kaşıya gelecek. Mücadele naklen ve sadece A Spor'dan ekranlara gelecek.

Yarıştılar... Savaştılar...

Saygı gösterdiler, saygı gördüler... Ve sonunda zafere ulaştılar...

Bir tarafta Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir...

Diğer tarafta Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ...

"Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğu ile ölçülür…" Bu kupayı almak için şampiyonu devirmek zorundasın!

Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçı 27 Ocak Çarşamba saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan naklen Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da...

Yayın Tarihi : 27 Ocak 2021 | Çarşamba
Yayın Saati : 20:45 | Canlı
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