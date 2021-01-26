Danny Rose adım adım Trabzonspor'a! Kısa süre içerisinde...
Sol bek bölgesinde Marlon'dan istediği katkıyı alamayan Trabzonspor, transfer gündemine Danny Rose'u almıştı. Fırtına'nın önerisini dikkate alan İngiliz futbolcu, kısa süre içerisinde cevap verecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Karadeniz temsilcisi sol kanadını güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim Tottenham'da forma bulamayan Danny Rose'u gündemine almıştı. Ada basını işi çoktan bitirdi ancak 30 yaşındaki futbolcu henüz "Evet" demedi. Tecrübeli oyuncunun kariyerinin bu döneminde şansını İtalya'da denemek istediği ifade ediliyor. Ancak Rose, Çizme'den teklif alamadı. Bu sebeple Karadeniz ekibinin teklifini dikkate aldı. Hem sol bek hem de orta sahanın solunda oynayan Rose'un kısa süre içinde Trabzonspor'a net cevabını vereceği öğrenildi.
TEKLİF ARTMIŞTI
Tottenham'ın Danny Rose'u bedelsiz şekilde elden çıkarmayı kabul etmesi üzerine oyuncuya yaptığı teklifi yenilemişti. Yarım sezon için 500 bin euro'luk önerisini 650 bin euro'ya yükseltmişti.
BİLGİ TOPLUYOR
Danny Rose'un da Trabzonspor'u ciddi biçimde düşündüğü biliniyor. İngiliz yıldız, daha önce bordo-mavili ekipte forma giymiş Sturrigde'ye Fırtına'yı sordu ve kulüp hakkında bilgiler aldı. (Fotomaç)
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