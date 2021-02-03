03 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Djaniny teklifleri reddedildi!

Djaniny teklifleri reddedildi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

'da gösyerdiği performasnla dikkatleri üzerine çeken için , verdiği 7 milyon euro’luk teklifi 9 milyon euro’ya çıkardı. Yönetim “Şimdi yeni oyuncu alamayız. Siz alın bizde kiralık oynasın” dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri

'da son haftaların parlayan ismi Semedo, 'in yoğun şekilde gündemindeydi. Önce 7 milyon euro'luk teklifle Trabzonspor'un kapısını çaldılar. 'nın veda etmesi sonrası yönetim, Al-Hilal'e "Hayır" cevabı verdi. Arap kulübü geri adım atmadı ve yüksek bir fiyatla döndüler. Bu defa da 9 milyon euro önerdiler. Ancak transferin sonu yaklaştığı için Al-Hilal'e "Oyuncuyu alın ama bu sene bizde kiralık oynasın. Elimizden çıkarırsak yerine kimseyi bulamayız" yanıtı verildi. Al-Hilal idarecileri de bu teklifi kabul etmedi. (Fotomaç)
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