02 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son transfer Trondsen!

Son transfer Trondsen!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

'de göstermiş olduğu performansla adeta rakiplerine korku salan 'da sezon başında sakatlanan Trondsen'in 15 Mart'ta sahalara dönecek olması büyük sevinç yaşattı. | Son dakika Trabzonspor haberleri...

Sezon başında 'dan alınan , resmi maça çıkamadan idmanda sağ diz ön çapraz bağlarının kopması sonucunda altı ay sahalardan uzak kalmıştı. Ülkesinde ameliyat olan ve tedavisi tamamlanan 25 yaşındaki orta sahanın sezon başında askıya alınan lisansı yeniden aktif edildi. 1.83 boyundaki yıldızın ismi sezonun geri kalanı için 'ye bildirildi. 15 Şubat'ta 'ye dönecek Trondsen'in 15 Mart tarihine kadar bireysel antrenmanlar yapması ve ardından sahalara dönmesi planlanıyor. (Fotomaç)
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