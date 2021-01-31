Trabzonspor'a Abdulkadir parmak müjdesi! Derbide...

Trabzonspor'da, Başakşehir maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak endişesi yaşanıyordu. Yıldız oyuncunun, Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken bordo mavililere iyi haber geldi. Abdulkadir Parmak derbide oynayabilecek mi? İşte detaylar...

Başakşehir maçının 43. dakikasında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın Beşiktaş'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Başarılı orta saha oyuncusundan iyi haber geldi. 26 yaşındaki futbolcunun bugün önemli derbide sahadaki yerini alabileceği kaydedildi. Teknik direktör Abdullah Avcı da ana kadrosunun bozulmamasından dolayı bir hayli memnun.

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