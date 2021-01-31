31 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Abdulkadir parmak müjdesi! Derbide...

Abdulkadir Parmak'tan iyi haber! Derbide...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

'da, maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak endişesi yaşanıyordu. Yıldız oyuncunun, maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken bordo mavililere iyi haber geldi. Abdulkadir Parmak derbide oynayabilecek mi? İşte detaylar...

maçının 43. dakikasında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın 'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Başarılı orta saha oyuncusundan iyi haber geldi. 26 yaşındaki futbolcunun bugün önemli derbide sahadaki yerini alabileceği kaydedildi. Teknik direktör da ana kadrosunun bozulmamasından dolayı bir hayli memnun.

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