21 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hosseini’ye izin yok

Hosseini’ye izin yok
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

İranlı Majid Hosseini'ye Erzurumspor, Ankaragücü, ve 'dan sonra Göztepe de talip oldu. Ancak son haftalarda başarılı bir performans ortaya koyan İranlı stoperin ayrılmasına teknik ekip onay vermedi.

İranlı Majid Hosseini'ye Erzurumspor, Ankaragücü, ve 'dan sonra Göztepe de talip oldu. Ancak son haftalarda başarılı bir performans ortaya koyan İranlı stoperin ayrılmasına teknik ekip onay vermedi. 'nın yönetime 24 yaşındaki savunmacının planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladığı ve bu transferi veto ettiği iddia edildi. Bu arada Göztepe'nin 'un diğer savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ile de ilgilendiği öğrenildi.
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