30 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Efecan Karaca'yı bitiriyor

Fırtına Efecan'ı bitiriyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

, forması giyen transferinde mutlu sona yaklaştı. Bordo-mavililer yıldız futbolcu ile son görüşmelerini gerçekleştiriyor. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

, transferini de sona getirdi. 31 yaşındaki sağ kanat alt yapısında yetiştikten sonra , , ve 'de oynadı. 'da sıçrama yaptı ve 'a yükseldi. (Fotomaç)
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