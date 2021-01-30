30 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı Danny Rose için onay verdi! Yönetim harekete geçti

Rose transferinde sona doğru!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

Her geçen gün yükselen performansıyla zirve için bende varım diyen 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer, forması giyen için görüşmelerini sıklaştırdı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Transferde tam gaz giden bordo-mavililer sol kanadı için 'dan 'u düşünüyordu. Teknik direktör Marlon'un durumuna göre karar verecekti. Brezilyalı oyuncunun takviyeye ihtiyaç duyduğu ortaya çıkıca deneyimli çalıştırıcının, Rose'nun transferine onay verdiği kaydedildi. Bunun üzerine yönetim, daha önce prensip anlaşmasına verdiği 30 yaşındaki oyuncunun transferi için görüşmelerini sıklaştırdı. , bu transfer için Tottenham'a bonservis bedeli ödemeyeceği için oyuncuya yaptığı ilk teklifi yükseltmişti.(Fotomaç)
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