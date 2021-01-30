Anastasios Bakasetas kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor'un, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, Süper Lig'e transfer olduğu günden bugüne göstermiş olduğu performansla adeta taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Yunan futbolcu bu sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta 7 gol 2 asist üretti.

Thrasyvoulos ve Aris Selanik'te kiralık olarak forma giydikten sonra Panionios'a transfer oldu. 2016-2017 sezonunda 300 bin Euro karşılığında AEK tarafından satın alındı. Geçtiğimiz sezon ise Alanyaspor ile Türkiye macerasına başladı.

Kariyerinde 299 maça çıkan Bakasetas 63 gol kaydederken 40 asist yaptı. 33 kez de Yunanistan Milli Takımı formasını terletti.

Süper Lig'de bu sezon 18 maçta forma giyen oyuncu 7 gol 2 asistlik performans sergiledi. Bakasetas bu sezon toplamda 22 maçta 7 gol 4 asistlik performans sergiledi.



HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Asteras, Thrasyvoulos,Aris, Panionios, AEK, Alanyaspor.

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