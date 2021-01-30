30 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Anastasios Bakasetas kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Anastasios Bakasetas kimdir?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

'un, 'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, 'e transfer olduğu günden bugüne göstermiş olduğu performansla adeta taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Yunan futbolcu bu sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta 7 gol 2 asist üretti.

'de oldukça büyük bir çıkış yakalayan ve son olarak 'yı kazanan 'da transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililer, 'da forma giyen Bakasetas ile 3.5 yıllık sözlşem imzaladı.

BAKASETAS KİMDİR?

28 Haziran 1993 tarihinde 'ın şehrinde doğmuştur. 1.81 cm boyundadır. Futbola 'te başladı ve burada profesyonel oldu.

Thrasyvoulos ve Aris Selanik'te kiralık olarak forma giydikten sonra 'a transfer oldu. 2016-2017 sezonunda 300 bin Euro karşılığında AEK tarafından satın alındı. Geçtiğimiz sezon ise Alanyaspor ile Türkiye macerasına başladı.

Kariyerinde 299 maça çıkan Bakasetas 63 gol kaydederken 40 asist yaptı. 33 kez de formasını terletti.

Süper Lig'de bu sezon 18 maçta forma giyen oyuncu 7 gol 2 asistlik performans sergiledi. Bakasetas bu sezon toplamda 22 maçta 7 gol 4 asistlik performans sergiledi.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Asteras, Thrasyvoulos,Aris, Panionios, AEK, Alanyaspor.

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