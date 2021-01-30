30 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'dan dev tekliflere ret! Ekuban ve Djaniny...

Trabzonspor'dan dev tekliflere ret!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

Son dakika haberi: , 'nun 'a yaptığı 8 milyon Euro'luk ve Al Hilal'in Djaniny'e yaptığı 7 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

ve takviyeleriyle transferde atağa geçen 'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer, yıldız futbolcularından için 'dan, Djaniny içinse 'dan teklif aldı.

İKİ TEKLİF DE REDDEDİLDİ

ekibi , Ekuban için bordo-mavililere 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunurken, Al Hilal ise Djaniny için 7 milyon Euro önerdi. Yönetimin iki futbolcu için gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

Trabzonspor'dan dev tekliflere ret

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