Son dakika: Trabzonspor'dan dev tekliflere ret! Ekuban ve Djaniny...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Torino'nun Caleb Ekuban'a yaptığı 8 milyon Euro'luk ve Al Hilal'in Djaniny'e yaptığı 7 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Bakasetas ve Yunus Mallı takviyeleriyle transferde atağa geçen Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer, yıldız futbolcularından Caleb Ekuban için İtalya'dan, Djaniny içinse Suudi Arabistan'dan teklif aldı.

İKİ TEKLİF DE REDDEDİLDİ

Serie A ekibi Torino, Ekuban için bordo-mavililere 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunurken, Al Hilal ise Djaniny için 7 milyon Euro önerdi. Yönetimin iki futbolcu için gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

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