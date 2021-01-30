30 Ocak 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika: Trabzonspor'dan dev tekliflere ret! Ekuban ve Djaniny...
Son dakika haberi: Trabzonspor, Torino'nun Caleb Ekuban'a yaptığı 8 milyon Euro'luk ve Al Hilal'in Djaniny'e yaptığı 7 milyon Euro'luk teklifi reddetti.
Bakasetas ve Yunus Mallı takviyeleriyle transferde atağa geçen Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer, yıldız futbolcularından Caleb Ekuban için İtalya'dan, Djaniny içinse Suudi Arabistan'dan teklif aldı.
İKİ TEKLİF DE REDDEDİLDİ
Serie A ekibi Torino, Ekuban için bordo-mavililere 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunurken, Al Hilal ise Djaniny için 7 milyon Euro önerdi. Yönetimin iki futbolcu için gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları