29 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Stiven Plaza'yla sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti!

Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

, ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Bordo-mavililer, ayrılığı 'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Kulübü, Ekvadorlu futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun 17 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği kaydedildi.

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